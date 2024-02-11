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11 февраля, 09:07

Вадим Немков: «По Ромеро бьешь — как по бетону. У меня были отбиты все костяшки»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) признался, что он хочет чаще досрочно побеждать соперников. Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

«Хотелось бы, чтобы почаще падали соперники. Ромеро бил, бил, бил, бил. Не сбил (улыбается). В принципе, я всегда стараюсь финишировать [соперника]. Много бью, стараюсь сильно бить, но… Не знаю, может что-то не хватает, может соперники такие.

Про Ромеро все говорят, что по нему бьешь как по бетону. Это реально. Я так и после боя вышел, у меня были отбиты костяшки на кулаках, плечи болят, локти болят. Это все от того, что я очень много ударов попал. И выкинул вообще очень много ударов. Хотелось бы, конечно, раньше заканчивать бои, красочно, досрочно», — сказал Немков.

Немков в прошлом бою победил Йоэля Ромеро (15-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня 2023-го на Bellator 297 в Чикаго, США.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Йоэль Ромеро
ММА
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