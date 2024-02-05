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5 февраля, 20:42

Кияшко считает, что Шаблий имеет все шансы забрать пояс у Нурмагомедова

Алина Савинова
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Главный тренер команды Strela Тарас Кияшко поделился мыслями в преддверии боя между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

«Пора уже Шаблию подраться за титул. Он заслужил. У него есть все шансы хорошо подраться и забрать пояс. Я не списываю со счетов Усмана, но у Александра большие шансы. Он сильно прогрессирует. Шаблий и Эдуард Вартанян в свое время провели равный поединок. Они оба выросли и находятся на сопоставимом уровне», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Шаблий могут подраться 17 мая в Париже, Франция. На счету Усмана 17 побед в ММА, один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Шаблия 24 победы и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-shablii-imeet-vse-shansy-zabrat-poyas-u-nurmagomedova-331196/
Усман Нурмагомедов
ММА
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Титульный бой Шаблия и Усмана Нурмагомедова состоится на турнире Bellator в Париже

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