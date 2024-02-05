Кияшко считает, что Шаблий имеет все шансы забрать пояс у Нурмагомедова

Главный тренер команды Strela Тарас Кияшко поделился мыслями в преддверии боя между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

«Пора уже Шаблию подраться за титул. Он заслужил. У него есть все шансы хорошо подраться и забрать пояс. Я не списываю со счетов Усмана, но у Александра большие шансы. Он сильно прогрессирует. Шаблий и Эдуард Вартанян в свое время провели равный поединок. Они оба выросли и находятся на сопоставимом уровне», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Шаблий могут подраться 17 мая в Париже, Франция. На счету Усмана 17 побед в ММА, один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Шаблия 24 победы и 3 поражения.