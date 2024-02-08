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8 февраля, 07:25

Вадим Немков рассказал, какого соперника недооценил: «Это сыграло со мной злую шутку»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) признался, что недооценил Юлиуса Англикаса (10-4), которого он в 2021-м победил кимурой в четвертом раунде. Об этом Немков сказал в интервью «СЭ».

— Что касается Бруно Каппелоззы, если сравнивать его с твоими предыдущими соперниками, кого он по стилистике больше всего напоминает?

— Наверное, больше всего напоминает литовца, с которым я дрался в Гран-при, Юлиуса Англикаса. Потому что он больше ударник. В основном у меня дальше были борцы.

— Ударка хорошая у Каппелоззы, это безусловно. И кстати, Англикас — это тот человек, который донес, наверное, самый жесткий удар в твоей карьере.

— Для меня?

— Да.

— Ну, если честно, тот бой для меня был уроком. Я вышел на бой слишком расслабленный. Моими соперниками до этого были Бейдер, Дэвис, — серьезная оппозиция. Потом Англикас вышел на замену. Я посмотрел его бои и спустя рукава подошел к бою. Подготовился хорошо, но морально я был расслаблен. Нельзя так расслабленно на бои выходить. Я понимал, что он борется хуже, в ударке я быстрее, и расслабился. Со мной это сыграло злую шутку, пропустил удар, но потом собрался. Понял, что нельзя так делать. Сейчас я понимаю, что так нельзя делать. На Бруно Каппелозза я настраиваюсь уже серьезно, как и на последние бои.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Вадим Немков
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