Титульный бой Шаблия и Усмана Нурмагомедова состоится на турнире Bellator в Париже

Поединок за пояс чемпиона Bellator в легком весе между российскими бойцами Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием состоится 17 мая на турнире в Париже, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Ранее менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщал, что 25-летний спортсмен будет защищать титул в бою против Шаблия.

В ноябре 2023 года бой Нурмагомедова с Брентом Примусом, который состоялся на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, был признан несостоявшимся из-за того, что россиянин сдал положительный допинг-тест на неизвестное вещество. Усман в итоге был дисквалифицирован на 6 месяцев.

30-летний Шаблий последний бой провел на турнире Bellator 301, победив Патрики Фрейре единогласным решением судей.