Вадим Немков рассказал, когда возможен его переход в UFC

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) заявил, что до конца года у него контракт с Bellator, а после он может рассматривать предложения других лиг.

«У меня за выход [на бой в Bellator] было больше, чем я бы за победу в UFC получил, — сказал Немков «СЭ». — И потом, я вырос в Bellator, как боец состоялся здесь, и Bellator уже просто так меня не отпустит в UFC или куда-то в другую организацию, потому что я в Bellator достиг много чего, стал чемпионом. И не просто взять так и уйти — будут судебные разбирательства. У меня есть контракт до конца этого года. До конца этого года будем драться здесь, а дальше уже посмотрим».

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.