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Bellator 301: прямая трансляция боев турнира (смотреть видео онлайн)

Смотреть видеотрансляцию Bellator 301 бесплатно можно будет с 1.00 мск 18 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы Патрики Фрейре и Александр Шаблий.
Патрики Фрейре (слева) и Александр Шаблий.
Фото кадр YpuTube-канала MMA Junkie

В ночь на 18 ноября в Чикаго (США) на арене «Винтраст» пройдет турнир по ММА Bellator 301. В главном событии вечера украинский чемпион в полусреднем весе промоушена Ярослав Амосов подерется с представителем Ямайки Джейсоном Джексоном. Турнир начнется около 01.00 по московскому времени.

В со-главном поединке американцы Серхио Петтис и Патрик Микс проведут бой за пояс наилегчайшего дивизиона. За право выйти в финал Гран-при в легкой весовой категории россиянин Александр Шаблий встретится в клетке с бразильцем Патрики Фрейре.

Официальной видеотрансляции Bellator 301 в России не будет. Посмотреть поединки турнира в США можно бесплатно с помощью соцсети «ВКонтакте», а также по кабельному ТВ на Showtime.

Узнать о россиянах в карде Bellator 301 и времени начала их боев можно в материале «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Ярослав Амосов
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Беллатор 301: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира в России

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