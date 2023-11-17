Bellator 301: россияне в карде турнира — время и расписание боев
На турнире по смешанным единоборствам Bellator 301 выступят четверо российских бойцов. Вечер ММА пройдет в ночь на 18 ноября в городе Чикаго (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.
«СЭ» публикует информацию о россиянах в карде турнира Bellator 301 с расписанием и временем начала боев.
Расписание и время боев россиян на турнире Bellator 301 (мск)
Предварительный кард
02.20. Рамазан Курамагомедов (Россия) — Рэндалл Уоллес (США)
03.00. Ислам Мамедов (Россия) — Киллис Мота (Бразилия)
04.40. Тимур Хизриев (Россия) — Джастин Гонсалес (США)
Главный кард
06.00. Патрики Фрейре (Бразилия) — Александр Шаблий (Россия)
В России не будет официальной трансляции турнира Bellator 301. Посмотреть поединки в Чикаго можно с помощью телеканала Showtime или в соцсети «ВКонтакте». Бои предварительного карда покажут в официальном YouTube-канале промоушена.
ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».