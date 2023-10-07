В ночь с 7 на 8 октября на «Пеканга Арена» в американском городе Сан-Диего состоится турнир ММА Bellator 300. Вечер смешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени в воскресенье.

В главном бою турнира «Беллатор 300» россиянин Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус подерутся за пояс чемпиона в легкой весовой категории (начало — около 07.00).

В основном карде также проведут бои бразильянка Крис Сайборг (26-2-0) и американка Кэт Зингано (14-4-0) за титул в женском полулегком весе. Начало — около 05.20.

Также за пояс в женской наилегчайшей весовой категории проведут поединок американки Лиз Кармуш (19-7-0) и Илима-Лей Макфарлейн (13-2-0). Начало — не ранее 06.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боев основного карда Bellator 300. В России не будет официальной видеотрансляции турнира. Посмотреть поединки можно будет с помощью американского платного канала Showtime.

Узнать весь кард турнира Bellator 300 можно по ссылке на сайте «СЭ».