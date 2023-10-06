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Нурмагомедов — Примус: время начала и трансляция боя Bellator 300

Поединок Bellator 300 Нурмагомедов — Примус начнется примерно в 06.00 мск 8 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы ММА Усман Нурмагомедов и Патрик Пиетила.
Усман Нурмагомедов (справа) против Патрика Пиетилы.
Фото Lucas Noonan/Bellator MMA

Российский боец ММА из легкой весовой категории Усман Нурмагомедов проведет поединок за титул чемпиона Bellator с американцем Брентом Примусом на турнире «Беллатор 300». Их бой пройдет на арене «Печанга» в городе Сан-Диего (США) в ночь на 8 октября, в воскресенье. Начало — около 06.00 по московскому времени.

В России не будет легальной видеотрансляции турнира Bellator 300. Зрители могут попробовать поискать прямые эфиры в социальной сети ВКонтакте.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых главных событий турнира «Беллатор 300».

У 25-летнего Нурмагомедова в ММА — 17 побед и 0 поражений. На счету 38-летнего Примуса — 12 побед и три поражения.

Bellator 300 Нурмагомедов — Примус и другие бои: кард и трансляция турнира

Bellator (Беллатор)
Брент Примус
Усман Нурмагомедов
ММА
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