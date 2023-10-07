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7 октября, 23:00

Нурмагомедов — Примус: смотреть трансляцию боя и турнира Bellator 300 (видео)

Бой Нурмагомедов — Примус пройдет в ночь на 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Усман Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов проведет бой с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300 за титул чемпиона в легкой весовой категории 8 октября в городе Сан-Диего (США). Поединок пройдет на «Пеканга Арене» и возглавит вечер смешанных единоборств. Начало противостояния — около 06.30 по московскому времени.

В России видеотрансляция боя Нурмагомедов — Примус показана не будет. Зрители могут найти бесплатные прямые эфиры в соцсети «ВКонтакте» или воспользоваться платным кабельным каналом Showtime. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Беллатор 300».

25-летний Нурмагомедов свой последний бой провел 10 марта 2023 года. Тогда он победил удушающим приемом американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292. На счету у россиянина 17 побед и 0 поражений в ММА.

38-летний Примус в своем последнем поединке 12 мая 2023 года одержал победу единогласным решением судей над Мансуром Барнауи на Bellator 296. Он одержал 12 побед и потерпел три поражения.

Bellator 300 Нурмагомедов — Примус и другие бои: кард и трансляция турнира

Усман Нурмагомедов
ММА
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