Россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий встретятся в главном поединке Bellator Champions Series 4 в ночь с 7 на 8 сентября. Турнир пройдет на арене «Печанга» в Сан-Диего (Калифорния, США).

Поединок начнется около 7.00 по московскому времени. Бойцы, выступающие в легком весе, сразятся за титул чемпиона Bellator.

Нурмагомедову 26 лет, он является действующим обладателем чемпионского титула. Усман одержал 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне. После этого он провел бой, признанный несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова, который привел к дисквалификации спортсмена на полгода.

Шаблию 31 год, на его счету 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах на профессиональном уровне.