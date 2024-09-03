Россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий встретятся в главном поединке Bellator Champions Series 4 в ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния, США). Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в легком весе, поединок начнется около 07.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой Нурмагомедов — Шаблий покажет платформа Okko Sport.

Нурмагомедову 26 лет, он является действующим обладателем чемпионского титула Bellator. Усман одержал 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне. После этого он провел бой, признанный несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова, который привел к дисквалификации спортсмена.

Шаблию 31 год, на его счету 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах на профессиональном уровне.