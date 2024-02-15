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15 февраля, 09:50

Сарнавский рассказал, как готовится к бою против Сулумова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец легкого веса Александр Сарнавский рассказал о подготовке к поединку с Магомедом Сулумовым.

«Я начал готовиться в Омске. Потом поехал в Осетию, там уделял внимание борьбе. Провел почти три недели. Потом поехал в зал Samson к Сергею Владимировичу Торосяну. Там много спарринг-партнеров, похожих на Магомеда Сулумова», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Сарнавский провел 21 мая 2022 года. Тогда россиянин нокаутировал бразильца Хердесона Батисту. Всего у 35-летнего бойца 48 поединков, в 40 из которых он выходил победителем.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Сарнавский
Магомед Сулумов
ММА
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