Сарнавский рассказал, как готовится к бою против Сулумова

Боец легкого веса Александр Сарнавский рассказал о подготовке к поединку с Магомедом Сулумовым.

«Я начал готовиться в Омске. Потом поехал в Осетию, там уделял внимание борьбе. Провел почти три недели. Потом поехал в зал Samson к Сергею Владимировичу Торосяну. Там много спарринг-партнеров, похожих на Магомеда Сулумова», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Сарнавский провел 21 мая 2022 года. Тогда россиянин нокаутировал бразильца Хердесона Батисту. Всего у 35-летнего бойца 48 поединков, в 40 из которых он выходил победителем.