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AMC Fight Nights

22 февраля, 17:26

Камил Гаджиев: «Я возмутился, когда услышал слова Евлоева»

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова бойца UFC Мовсара Евлоева.

Ранен спортсмен заявил, что финиширует Гаджиева.

«Я возмутился, когда услышал слова Мовсара. Мне сказали, что это юмор. Для вас, может быть, это и юмор, но для меня — нет. Евлоев для меня фигура, единица. Кроме того, он кавказский парень. Я не воспринимаю это с юмором», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 30-летний Евлоев провел 18 поединков и победил в каждом из них.

Последний бой россиянина прошел 20 января 2024 года. Тогда Евлоев по итогам 3 раундов победил англичанина Арнольда Аллена.

Источник: Metaratings
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