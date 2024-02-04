Мурад Рамазанов: «Мутаев был очень перспективным бойцом»
28-летний российский боец PFL Мурад Рамазанов (11-0) в интервью «СЭ» отреагировал на гибель Магомедрасула Мутаева (1-0), который был застрелен в Махачкале 31 января.
— Насколько Магомедрасул Мутаев был перспективным бойцом?
— Очень перспективным. Когда он на иранца [Кейвана Далини] готовился, сзади хватал, я говорю: «Ты захимичился что ли?» Я просто понимал, что ему 20-21 год, еще года три, и с ним драться будет очень тяжело. Я говорю: «Сохрани себя, не получай травмы на спаррингах. Если сохранишь себя, мало кто тебя остановит».
— Классная у него была борьба?
— Борьба классная была, да. Я если гильотиной его душил, говорю: «Выкручивайся». Второй раз он не давался, быстро схватывал. Ударов не боялся, был смелый парень.
— Когда ты узнал об этой новости [гибели Мутаева]?
— В этот вечер позвонил мой друг. Мы рядом все жили, каждое утро он [Мутаев] звонил и говорил: «Ас-саляму алейкум, старший брат, заберешь меня?» Либо я, либо Гаджи Абдулкадыров забирали его каждое утро.
— Он был дерзкий?
— Активный, шумный. На сборах — душа компании, искренний парень.
— Ты что-то знаешь про эту историю?
— Про эту историю я услышал как и все. Не владею информацией. Я, Гаджи Абдулкадыров, у нас был костяк, которым мы часто после зала могли пойти попить кофе, мы его как старшие ругали, объясняли. Он нам говорил: «Не, старшие братья, у меня только тренировки. С кем были непонятки — дали по рукам».
— Та летняя история никак не связана [первое покушение]?
— Нет.
— Боец был очень перспективный.
— Очень. Он в стойке хорошо себя чувствовал, ногами и руками бил, боролся. Он искал тяжелые спарринги. Некоторые молодые сейчас берут полегче пару.
— С Хабибом не боролся он?
— Нет, вроде.
Мутаев занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. В его убийстве подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района.