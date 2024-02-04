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AMC Fight Nights

4 февраля, 18:23

Мурад Рамазанов: «Мутаев был очень перспективным бойцом»

Боец PFL Рамазанов отреагировал на гибель Мутаева
Давид Хачатрян
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28-летний российский боец PFL Мурад Рамазанов (11-0) в интервью «СЭ» отреагировал на гибель Магомедрасула Мутаева (1-0), который был застрелен в Махачкале 31 января.

— Насколько Магомедрасул Мутаев был перспективным бойцом?

— Очень перспективным. Когда он на иранца [Кейвана Далини] готовился, сзади хватал, я говорю: «Ты захимичился что ли?» Я просто понимал, что ему 20-21 год, еще года три, и с ним драться будет очень тяжело. Я говорю: «Сохрани себя, не получай травмы на спаррингах. Если сохранишь себя, мало кто тебя остановит».

— Классная у него была борьба?

— Борьба классная была, да. Я если гильотиной его душил, говорю: «Выкручивайся». Второй раз он не давался, быстро схватывал. Ударов не боялся, был смелый парень.

— Когда ты узнал об этой новости [гибели Мутаева]?

— В этот вечер позвонил мой друг. Мы рядом все жили, каждое утро он [Мутаев] звонил и говорил: «Ас-саляму алейкум, старший брат, заберешь меня?» Либо я, либо Гаджи Абдулкадыров забирали его каждое утро.

— Он был дерзкий?

— Активный, шумный. На сборах — душа компании, искренний парень.

— Ты что-то знаешь про эту историю?

— Про эту историю я услышал как и все. Не владею информацией. Я, Гаджи Абдулкадыров, у нас был костяк, которым мы часто после зала могли пойти попить кофе, мы его как старшие ругали, объясняли. Он нам говорил: «Не, старшие братья, у меня только тренировки. С кем были непонятки — дали по рукам».

— Та летняя история никак не связана [первое покушение]?

— Нет.

— Боец был очень перспективный.

— Очень. Он в стойке хорошо себя чувствовал, ногами и руками бил, боролся. Он искал тяжелые спарринги. Некоторые молодые сейчас берут полегче пару.

— С Хабибом не боролся он?

— Нет, вроде.

Мутаев занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. В его убийстве подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района.

Мурад Рамазанов
Хабиб Нурмагомедов
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