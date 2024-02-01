Сулумов: «Мне будет приятно помочь Гаджиеву выиграть спор у Резникова»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов рассказал, что думает о споре Камила Гаджиева и Артема Резникова, которые заключили пари перед его поединком с Александром Сарнавским.

«Хороший спор. Это почти миллион рублей. Я не припомню, чтобы кто-то ставил суммы больше этой. Круто. Мне будет приятно помочь Камилу заработать. Но его выигрыш не отобьет мой гонорар», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Резников предложил Гаджиеву поспорить на победителя поединка Сулумов — Сарнавский и поставил на кон 10 тысяч долларов. Камил принял это предложение. Бой Сарнавского и Сулумова состоится 24 февраля в Москве.