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AMC Fight Nights

5 февраля, 11:01

Камил Гаджиев: «Мутаев во многом был неправ»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал гибель Магомедрасула Мутаева (1-0), который был застрелен в Махачкале 31 января.

«Тема очень сложная. Здесь все: воспитание людей, система взаимоотношений между людьми, в первую очередь, наверное, на Кавказе, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Все очень сложно. Да, из того, что мы слышим, Мага во многом был неправ. Другой вопрос возникает — заслуживал ли человек за это смерть? Это все очень сложно. В сухом остатке: один — покойный, второй — в розыске. Никому не хорошо от этого. Но такова жизнь. Таков мир взрослых людей. Не только на Кавказе это происходит, таков мир взрослых людей. К сожалению, происходят иногда просто абсурдные вещи. Это по-другому не назовешь, это — трагедия, это — абсурд».

Мутаев занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. В его убийстве подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1yJb6rjfEME
Абдулманап Нурмагомедов
ММА
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