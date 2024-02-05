Камил Гаджиев: «Мутаев во многом был неправ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал гибель Магомедрасула Мутаева (1-0), который был застрелен в Махачкале 31 января.

«Тема очень сложная. Здесь все: воспитание людей, система взаимоотношений между людьми, в первую очередь, наверное, на Кавказе, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Все очень сложно. Да, из того, что мы слышим, Мага во многом был неправ. Другой вопрос возникает — заслуживал ли человек за это смерть? Это все очень сложно. В сухом остатке: один — покойный, второй — в розыске. Никому не хорошо от этого. Но такова жизнь. Таков мир взрослых людей. Не только на Кавказе это происходит, таков мир взрослых людей. К сожалению, происходят иногда просто абсурдные вещи. Это по-другому не назовешь, это — трагедия, это — абсурд».

Мутаев занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. В его убийстве подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района.