Экс-чемпион Fight Nights Хизриев назвал причины застоя в карьере

Бывший чемпион Fight Nights в полусреднем весе Алиасхаб Хизриев объяснил причины своего застоя. Боец провел три боя за пять лет.

«Два года я ждал контракт с UFC. У меня были проблемы со здоровьем, которые я в то время решал. Потом менеджеры посоветовали мне попробовать выступить в шоу Contender и зайти через него. Я согласился, все получилось, а потом началась суета с боями. То один соперник снимался, то у меня была проблема со здоровьем, потом соперник снова снимался, а потом началась тема с коронавирусом. У меня прошло взвешивание, а у соперника нашли COVID. Так прошел целый год, и я не смог выступить. Потом прямо перед боем я получил трещину скулы в АТТ и слетел с боя, а потом ее лечил», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

33-летний россиянин провел 14 боев за карьеру и одержал 14 побед.