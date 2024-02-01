Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

1 февраля, 10:55

Экс-чемпион Fight Nights Хизриев назвал причины застоя в карьере

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион Fight Nights в полусреднем весе Алиасхаб Хизриев объяснил причины своего застоя. Боец провел три боя за пять лет.

«Два года я ждал контракт с UFC. У меня были проблемы со здоровьем, которые я в то время решал. Потом менеджеры посоветовали мне попробовать выступить в шоу Contender и зайти через него. Я согласился, все получилось, а потом началась суета с боями. То один соперник снимался, то у меня была проблема со здоровьем, потом соперник снова снимался, а потом началась тема с коронавирусом. У меня прошло взвешивание, а у соперника нашли COVID. Так прошел целый год, и я не смог выступить. Потом прямо перед боем я получил трещину скулы в АТТ и слетел с боя, а потом ее лечил», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

33-летний россиянин провел 14 боев за карьеру и одержал 14 побед.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
2
0
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев — о смерти Мутаева: «Улица не отпускает человека, даже когда он начал заниматься спортом»

Вагабов - о службе на СВО: «Я не в самой горячей точке, но она от нас недалеко»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости