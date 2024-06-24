Камил Гаджиев: «Если из пяти террористов один оказался бойцом ММА, это даже мало»

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал произошедший теракт в Дагестане и информацию о том, что правоохранительные органы намерены заняться проверкой ММА-залов.
«Кого искать? Искать там идиотов или сволочей, которыми являются те, кто это сделал? Ну, так не найдешь никого, — сказал Гаджиев «СЭ». — Это очень субъективно. По большому счету, искать какой-то религиозный подтекст в произошедшем, я считаю, не совсем верно. От того, что люди пошли устраивать теракт в синагогу или церковь, это не значит, что они верующие мусульмане или даже радикальные мусульмане. Там нет религиозного, там просто какая-то шиза. Поэтому по какому принципу будут эти залы проверять? Ну, они сейчас зайдут, 100 пацанов тренируются, и что дальше? Давайте так: если из пяти террористов один оказался бойцом ММА, это даже мало. Потому что в Дагестане каждый пятый как минимум просто тренировался и занимался ММА, где-то там выступал. Поэтому в этом ничего удивительного нет, давайте прямо скажем».
Ранее сообщалось, что одним из террористов оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров (2-0).