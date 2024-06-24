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Сегодня, 20:40

Камил Гаджиев: «Если из пяти террористов один оказался бойцом ММА, это даже мало»

Камил Гаджиев отреагировал на теракт в Дагестане
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Камил Гаджиев
ММА
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