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Камил Гаджиев: «Вести учет бойцов в ММА-залах? От этого худо не будет»

Гаджиев отреагировал на информацию, что правоохранительные органы займутся проверкой ММА-залов после теракта
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Камил Гаджиев.
Фото «СЭ»

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал информацию о том, что правоохранительные органы намерены заняться проверкой ММА-залов после терактов в Дагестане.

«На предмет того, а чем занимаются люди, которые в зал к тебе ходят — это да, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но это не правоохранители должны делать, а тренеры. Вот Расул Магомедалиев, тренер. Возьму любого пацана, кто у него тренируется, спроси — он тебе расскажет про каждого из них: что пацан делает, из какой семьи, кто он. Тренер берет такие вещи на собственный контроль, это нормально абсолютно. Механизм [проверок ММА-залов органами] я себе с трудом представляю. Если вести такую систему учета, худо не будет. А что такого, если у нас все занимающиеся спортом будут поименно учтены? Это в принципе и для индустрии неплохо, чтобы понять, сколько у нас людей спортом увлекаются».

Ранее сообщалось, что одним из террористов оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров (2-0).

Камил Гаджиев
ММА
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Камил Гаджиев: «Если из пяти террористов один оказался бойцом ММА, это даже мало»

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