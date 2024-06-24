Камил Гаджиев: «Вести учет бойцов в ММА-залах? От этого худо не будет»

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал информацию о том, что правоохранительные органы намерены заняться проверкой ММА-залов после терактов в Дагестане.

«На предмет того, а чем занимаются люди, которые в зал к тебе ходят — это да, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но это не правоохранители должны делать, а тренеры. Вот Расул Магомедалиев, тренер. Возьму любого пацана, кто у него тренируется, спроси — он тебе расскажет про каждого из них: что пацан делает, из какой семьи, кто он. Тренер берет такие вещи на собственный контроль, это нормально абсолютно. Механизм [проверок ММА-залов органами] я себе с трудом представляю. Если вести такую систему учета, худо не будет. А что такого, если у нас все занимающиеся спортом будут поименно учтены? Это в принципе и для индустрии неплохо, чтобы понять, сколько у нас людей спортом увлекаются».

Ранее сообщалось, что одним из террористов оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров (2-0).