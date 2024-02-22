Гаджиев: «Я возмутился словами Евлоева, но мы утрясли все за две минуты»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова бойца UFC Мовсара Евлоева, который заявил, что «финиширует Гаджиева».

«Если честно, я возмутился, когда услышал слова Мовсара. Мне сказали, что это юмор. Для вас, может быть, это и юмор, но для меня — нет. Если бы это сказал какой-нибудь чувак из поп-мма, который не ведает о том, что говорит, я не обратил бы внимания. Но Евлоев для меня фигура, единица. Кроме того, он кавказский парень. Я не воспринимаю это с юмором.

Мы созвонились с Мовсаром, услышали друг друга. Он понял меня. Евлоев сказал, что в последнее время все его достают с историей про победы решением. Менеджмент и тренерский штаб говорят: «Нет финишей, нет финишей». На фоне всего этого он был накручен и сказал это в сердцах. Ничего плохого не имел в виду. За две минуты мы утрясли это", — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.