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AMC Fight Nights

22 февраля, 17:49

Гаджиев: «Я возмутился словами Евлоева, но мы утрясли все за две минуты»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова бойца UFC Мовсара Евлоева, который заявил, что «финиширует Гаджиева».

«Если честно, я возмутился, когда услышал слова Мовсара. Мне сказали, что это юмор. Для вас, может быть, это и юмор, но для меня — нет. Если бы это сказал какой-нибудь чувак из поп-мма, который не ведает о том, что говорит, я не обратил бы внимания. Но Евлоев для меня фигура, единица. Кроме того, он кавказский парень. Я не воспринимаю это с юмором.

Мы созвонились с Мовсаром, услышали друг друга. Он понял меня. Евлоев сказал, что в последнее время все его достают с историей про победы решением. Менеджмент и тренерский штаб говорят: «Нет финишей, нет финишей». На фоне всего этого он был накручен и сказал это в сердцах. Ничего плохого не имел в виду. За две минуты мы утрясли это", — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-ya-vozmutilsya-slovami-evloeva-no-my-utryasli-vse-za-dve-minuty-336544/
Камил Гаджиев
Мовсар Евлоев
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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