Российский турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 123 пройдет в пятницу, 23 февраля, в Москве на арене «Live Арена». Начало — 19:00 по московскому времени.

В главном событии пройдет поединок между Магомедом Сулумовым и Александром Сарнавским. Бойцы сразятся за титул чемпиона в легкой весовой категории.

Прямая трансляция всех поединков будет доступна на телеканалах UDAR и «Че!», а также турнир будет показывать стриминговый сервис Wink.

Сарнавский — российский боец ММА (легкий вес). Его дебютный поединок прошел в декабре 2008 года, за время своей карьеры он одержал 40 побед и потерпел 8 поражений. Последний бой Александр провел 21 мая 2022 года против Хердесона Батисты и одержал победу техническим нокаутом в 1 раунде.

Сулумов — российский боец смешанного стиля в легком весе. С 2015 года боец выступает в профессиональном ММА, в данный момент его рекорд составляет 11-2-0, 1 НЗ. Магомед является действующим чемпионом AMC FN в легкой весовой категории. В своем последнем бою спортсмен 14 июля прошлого года выиграл сабмишном в 1 раунде Ахмеда Алиева.