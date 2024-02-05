Подозреваемый в убийстве ученика отца Хабиба сделал заявление о произошедшем

Подозреваемый в убийстве бойца AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева Надырхан Кадырханов рассказал подробности относительно вражды с погибшим спортсменом, информирует Telegram-канал Mash Gor.

По словам Кадырханова, Мутаев планировал вырезать у него на спине неприличное слово, а потом хотел прижечь это место. Оба спортсмена принадлежали к разным группировкам, которые вели вражду друг с другом.

В заявлении говорится, что Мутаев оказался раздражен из-за того, что Надырхан оскорблял его отца по поводу тюремного наказания. Еще одной причиной для вражды стало общение Кадырханова с сестрой участника противоположной группы.

Сейчас Кадырханов находится в изоляторе временного содержания.

Трагедия произошла 31 января в Махачкале — поздно вечером, когда 20-летний Магомедрасул Мутаев возвращался с тренировки. Преступник подкараулил спортсмена у подъезда, стремительно выбежал навстречу и начал стрелять из пистолета. Одна из пуль попала в голову, Мутаев скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.