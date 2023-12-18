Гаджиев назвал возможного следующего соперника Шлеменко

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) следующий поединок может провести против чемпиона AMC Fight Nights Дмитрия Бикрева (13-3).

«С большой долей вероятности [следующий] бой Александра Шлеменко случится на Fight Nights. Дима Бикрев хочет драться с Сашей. Саша спокойно относится к возможному бою с Димоном: в целом не против, но и впереди паровоза бежать не хочет. Почему? Потому что Александр Шлеменко — легендарный боец, который имеет полное право сказать: «Друзья, а чем вы меня можете заинтересовать или чем вы меня можете удивить?» Здесь я с ним согласен. Несмотря на то что Бикрев — чемпион организации, и уже очень много лет, есть ощущение, что как будто Бикреву этот бой нужен больше. Но есть разные аргументы: финансовые, возможность подраться снова в Москве — я знаю, что Саня это любит», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Шлеменко победил Александра Илича (15-6) техническим нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.