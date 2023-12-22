Камил Гаджиев хочет, чтобы на телефонных мошенников заводили уголовные дела

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев возмущен деятельностью телефонных мошенников.

«А что если отдельной частью статьи 159 УК РФ (мошенничество) прописать мошенничество телефонное, и сразу давать за него 10 лет?!

Реально запарили, с утра до вечера звонят и, представляясь сотрудниками банка, сотового оператора или милиции, выкручивают деньги», — написал Гаджиев в соцсети.

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