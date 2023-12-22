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AMC Fight Nights

Сегодня, 18:36

Камил Гаджиев хочет, чтобы на телефонных мошенников заводили уголовные дела

Руслан Минаев
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев возмущен деятельностью телефонных мошенников.

«А что если отдельной частью статьи 159 УК РФ (мошенничество) прописать мошенничество телефонное, и сразу давать за него 10 лет?!

Реально запарили, с утра до вечера звонят и, представляясь сотрудниками банка, сотового оператора или милиции, выкручивают деньги», — написал Гаджиев в соцсети.

Гаджиев: «Мы не стравливаем русских и кавказцев, когда пытаемся сделать бой Минеев — Исмаилов»

Камил Гаджиев
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