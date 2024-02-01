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AMC Fight Nights

1 февраля, 14:13

Вагабов - о службе на СВО: «Я не в самой горячей точке, но она от нас недалеко»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Вагаб Вагабов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов рассказал, как проходит его служба в зоне СВО.

Ранее спортсмен сообщил, что подписал контракт с «Дикой дивизией Донбасса», батальон «Арбат».

 

«Много поездок, в день 5-10 пересадок, с места на место, — сказал Вагабов в интервью «СЭ». — В целом, если двумя словами, восстанавливаем разрушенные регионы. Понятно, что я не на передовой, не в самой горячей точке, но она от нас недалеко, буквально в двух-трех километрах от нас. Есть определенные группы, которые выезжают туда, именно с нашего батальона».

«Плюс я на себя взял физическую и огневую подготовку бойцов. Кстати, там из спортиков тоже хватает. Они местные ребята, которые вышли защищать свою Родину. В частности, родились и выросли там, где находится наш батальон, в городе Горловка».

24 февраля Вагабов проведет бой по кикбоксингу против Ивана Штыркова. Бойцы возглавят турнир RCC 18 в Тюмени.

Вагаб Вагабов
ММА
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