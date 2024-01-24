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Гаджиев — о текущем состоянии ММА в России: «Мы не растем, но и стагнации нет»

Гаджиев поделился мнением о текущем состоянии ММА в России
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о текущем состоянии ММА в России.

«Считаю, что мы вышли на плато, — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Дисциплина. — То есть мы не растем. К счастью, нет какой-то стагнации. Как-то идет и идет, плавный прирост аудитории, без каких-то скачков, существенного интереса. Следят, вот так скажем. Вспышек пока нет. Например, в 2016 году, когда мы делали бой Федора Емельяненко с Фабио Мальдонадо как-то чувствовался бум, потом поп-ММА — бум, реванш Минеев — Исмаилов — бум. Сейчас спокойно, люди осведомлены, аудитория есть. Аудитория все это дело обсуждает активно. Но вот катализатора как будто бы не хватает».

Следующий турнир AMC Fight Nights состоится 23 февраля в Москве. В главном событии вечера чемпион легкого дивизиона Магомед Сулумов сразится с Александром Сарнавским.

Камил Гаджиев
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