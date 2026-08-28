«Молодые бойцы думают, что за них все сделает химия. Но при правильном питании химия тебе не нужна»

Экс-чемпион АСА в тяжелом весе уверяет: к 40 годам он набрал лучшую форму в жизни за счет разумного рациона.

Евгений Гончаров дважды уходил из ACA и дважды возвращался. Оба раза хотел подписаться в UFC, но ничего не получилось. Хоть и брал пояс чемпиона АСА, а сейчас его победная серия насчитывает уже восемь боев — он не знает поражений на протяжении шести с половиной лет. Тем не менее уже в сентябре Гончаров подерется с тяжем, который еще в начале года шел в топ-5 рейтинга UFC. Жаилтон Алмейда в октябре 25-го дал конкурентный бой Александру Волкову, а в январе 26-го внезапно вышел на коротком уведомлении против Ризвана Куниева, впервые за карьеру в UFC не смог забороть соперника, проиграл судейским решением, после чего был уволен — видимо, за скучный для фанатов «залеживающий» стиль боя. Стиль, может, и скучный, но до Куниева никто не мог противостоять борьбе Алмейды, он переводил вниз всех, с кем дрался.

После увольнения Жаилтон подписал контракт с АСА, став первым, по сути, актуальным топом UFC в крупнейшей российской лиге.

Бой между Гончаровым и Алмейдой пройдет 12 сентября в Краснодаре. Гончаров следит за Алмейдой, подметил, что бразилец увеличился в габаритах — в UFC Жаилтон никогда не показывал больше 110 килограммов, а теперь, по оценке Гончарова, весит 118-120 кг. Логичны подозрения, что Алмейда стал употреблять препараты, запрещенные в UFC и разрешенные в российских промоушенах. Об этом — о так называемой химии, мы с Гончаровым и поговорили, когда он стал гостем нашей студии на прошлой неделе. А также о правильном питании и физической силе спортсменов высокого уровня.

Как-то допинг привел к тому, что у Гончарова уже после первого раунда рука перестала сжиматься

«Когда я готовился к подписанию UFC, я ничего не употреблял. Я пробовал в своей жизни препараты, скажу честно. Но я не почувствовал [после того, как перестал их употреблять, когда думал подписаться в UFC], что что-то изменилось, что я в чем-то хуже стал. Я ездил на сборы в горы Узбекистана с командой «Гор MМА». Там мы три недели на среднегорье провели, вернулись сюда — и здесь подъем такой был хороший у нас. Мы делали шесть-семь раундов спаррингов стабильно. Вот Богдан Гуськов готовился к бою UFC. Мы с ним семь раундов делали спарринг, то есть дышали хорошо. И все у меня было прекрасно. Я тогда чувствовал себя великолепно, без всякой фармподдержки.

У меня была ситуация, когда я попробовал фарму — может быть, неграмотно это делал — и в бою после первого раунда я так устал... У меня все затекло просто невообразимым образом! Я руку не мог в кулак ждать, чтобы бить, настолько все отекло. Я тогда мог только пощечины раздавать. Вот настолько все не пошло. Поэтому я осторожно отношусь к этим моментам. Не имея образования нутрициолога, не могу глубинно рассказать, что там как надо и что делать. Но стараюсь не экспериментировать — я готовлюсь на определенных БАДах, на спортивном питании. БАДов использую очень много — беталанин, креатин, аминокислоты, омега-3 витамины D3, К2. Очень много. Всех даже сейчас я не назову. Протеины я использую.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В начале августа Гончарову исполнилось 40 лет. Он считает, что сейчас силен как никогда — за счет правильного питания

«Я сейчас стараюсь следить за тем, сколько калорий в день я съедаю. Самочувствие хорошее. А когда-то пренебрегал этим. Я ощущаю, когда правильный рацион держу. Съедаю определенное количество калорий. Что в это входит? К примеру, нужное число углеводов, нужное число белков и жиров. Если ты жиров переедаешь, ты уже чувствуешь себя где-то залитым, где-то на тренировке начинаешь плохо дышать. Если ты не доедаешь углеводов, ты не восстанавливаешься.

То есть неделю ты отпахал, на второй неделе ты почувствуешь просадку, яму, прямо почувствуешь упадок силы, если ты не доедаешь углеводов. А бойцы многие, как правило, приходят домой, покушают там курицу, индейку, еще что-то, салатик и думают: «Это хорошо». Нет, на самом деле углеводы — это бензин. Не важно какие, даже если это будет булка хлеба. Вот ты съел булку хлеба — это чистые углеводы. Ты должен восполнить именно углеводы в организме. После тренировки, к примеру, не меньше 100 [граммов] углеводов ты должен съесть. 100 углеводов — это где-то 400 граммов вареных макарон. Это всего 100 углеводов. Я в день съедаю 450 [граммов] углеводов. Из-за этого я себя чувствую хорошо в подготовке.

Я за счет этого скинул вес. На прошлый бой я выходил, весил 128 килограммов, я гонял. Сейчас я уже в весе, вешу 120 ровно. И я более выносливый, более работоспособный только на правильном питании. Сейчас работаю с нутрициологом, и он меня ведет по питанию, по диете. Он также мой диетолог. БАДы, все это он мне расписывает. И я чувствую себя великолепно. Давно так себя не ощущал. Знаю, что молодые халатно к этому относятся, они думают, что химия все за тебя сделает, но если ты правильно питаешься — химия тебе не нужна.

Нет, я не чувствую, что к 40 годам стал хуже. Только лучше. Если сравнивать характеристики, то я и в 30 лет мог кросс 20 километров пробежать, и сейчас могу. Силовые тренировки, которые я делал пять-шесть лет назад, я и сейчас могу сделать. В плане выносливости и силы я ни в чем хуже не стал. Я стал только опытнее и технически более оснащенным, сейчас я много внимания уделяю джиу-джитсу, я прямо добавил в этом аспекте».

Борец Мельников забирался по канату по 70 раз за тренировку — не обхватывая его ногами, только на руках

«Мой друг, Никита Мельников (чемпион мира по греко-римской борьбе 2013 года. — Прим. «СЭ»), заслуженный мастер спорта России, на пике своих возможностей делал за тренировку 70 канатов. Причем, смотрите, как: не касаясь земли, делал пять [повторений], только на одних руках. Пять раз, туда-обратно, потом спрыгивал и где-то 30 секунд отдыхал. Потом опять пять раз — не касаясь пола. И так он, по-моему, делал семь подходов [по пять повторений]. Всего 35 [повторений]. Потом — по три [повторения за подход]. И так он за тренировку делал 70 канатов.

Вот это отличает олимпийского спортсмена самого высокого уровня от бойца ММА, который думает, что он сильный. Нет, ребят, вы не сильные.

Я считаю, что всегда нужно равняться по олимпийцам. В нашем виде спорта борьба преобладает, наверное, процентов 70 — борьба. И если вы физически будете настолько сильны, как тот же Никита, вы далеко пойдете. Но многие этим пренебрегают, недорабатывают».