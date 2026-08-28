Бокс/ММА
ACA
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА
Экс-чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров: как российский боец набрал свою лучшую форму в жизни к 40 годам

«Молодые бойцы думают, что за них все сделает химия. Но при правильном питании химия тебе не нужна»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Евгений Гончаров.
Фото АСА
Экс-чемпион АСА в тяжелом весе уверяет: к 40 годам он набрал лучшую форму в жизни за счет разумного рациона.

Евгений Гончаров дважды уходил из ACA и дважды возвращался. Оба раза хотел подписаться в UFC, но ничего не получилось. Хоть и брал пояс чемпиона АСА, а сейчас его победная серия насчитывает уже восемь боев — он не знает поражений на протяжении шести с половиной лет. Тем не менее уже в сентябре Гончаров подерется с тяжем, который еще в начале года шел в топ-5 рейтинга UFC. Жаилтон Алмейда в октябре 25-го дал конкурентный бой Александру Волкову, а в январе 26-го внезапно вышел на коротком уведомлении против Ризвана Куниева, впервые за карьеру в UFC не смог забороть соперника, проиграл судейским решением, после чего был уволен — видимо, за скучный для фанатов «залеживающий» стиль боя. Стиль, может, и скучный, но до Куниева никто не мог противостоять борьбе Алмейды, он переводил вниз всех, с кем дрался.

После увольнения Жаилтон подписал контракт с АСА, став первым, по сути, актуальным топом UFC в крупнейшей российской лиге.

Бой между Гончаровым и Алмейдой пройдет 12 сентября в Краснодаре. Гончаров следит за Алмейдой, подметил, что бразилец увеличился в габаритах — в UFC Жаилтон никогда не показывал больше 110 килограммов, а теперь, по оценке Гончарова, весит 118-120 кг. Логичны подозрения, что Алмейда стал употреблять препараты, запрещенные в UFC и разрешенные в российских промоушенах. Об этом — о так называемой химии, мы с Гончаровым и поговорили, когда он стал гостем нашей студии на прошлой неделе. А также о правильном питании и физической силе спортсменов высокого уровня.

Вадим Немков.«Чикаго — красивый, а в Нью-Йорке все в мусоре, просто свалка». Вадим Немков: Ромеро и химия, 12 швов после спарринга, Белгород

Как-то допинг привел к тому, что у Гончарова уже после первого раунда рука перестала сжиматься

«Когда я готовился к подписанию UFC, я ничего не употреблял. Я пробовал в своей жизни препараты, скажу честно. Но я не почувствовал [после того, как перестал их употреблять, когда думал подписаться в UFC], что что-то изменилось, что я в чем-то хуже стал. Я ездил на сборы в горы Узбекистана с командой «Гор MМА». Там мы три недели на среднегорье провели, вернулись сюда — и здесь подъем такой был хороший у нас. Мы делали шесть-семь раундов спаррингов стабильно. Вот Богдан Гуськов готовился к бою UFC. Мы с ним семь раундов делали спарринг, то есть дышали хорошо. И все у меня было прекрасно. Я тогда чувствовал себя великолепно, без всякой фармподдержки.

У меня была ситуация, когда я попробовал фарму — может быть, неграмотно это делал — и в бою после первого раунда я так устал... У меня все затекло просто невообразимым образом! Я руку не мог в кулак ждать, чтобы бить, настолько все отекло. Я тогда мог только пощечины раздавать. Вот настолько все не пошло. Поэтому я осторожно отношусь к этим моментам. Не имея образования нутрициолога, не могу глубинно рассказать, что там как надо и что делать. Но стараюсь не экспериментировать — я готовлюсь на определенных БАДах, на спортивном питании. БАДов использую очень много — беталанин, креатин, аминокислоты, омега-3 витамины D3, К2. Очень много. Всех даже сейчас я не назову. Протеины я использую.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В начале августа Гончарову исполнилось 40 лет. Он считает, что сейчас силен как никогда — за счет правильного питания

«Я сейчас стараюсь следить за тем, сколько калорий в день я съедаю. Самочувствие хорошее. А когда-то пренебрегал этим. Я ощущаю, когда правильный рацион держу. Съедаю определенное количество калорий. Что в это входит? К примеру, нужное число углеводов, нужное число белков и жиров. Если ты жиров переедаешь, ты уже чувствуешь себя где-то залитым, где-то на тренировке начинаешь плохо дышать. Если ты не доедаешь углеводов, ты не восстанавливаешься.

То есть неделю ты отпахал, на второй неделе ты почувствуешь просадку, яму, прямо почувствуешь упадок силы, если ты не доедаешь углеводов. А бойцы многие, как правило, приходят домой, покушают там курицу, индейку, еще что-то, салатик и думают: «Это хорошо». Нет, на самом деле углеводы — это бензин. Не важно какие, даже если это будет булка хлеба. Вот ты съел булку хлеба — это чистые углеводы. Ты должен восполнить именно углеводы в организме. После тренировки, к примеру, не меньше 100 [граммов] углеводов ты должен съесть. 100 углеводов — это где-то 400 граммов вареных макарон. Это всего 100 углеводов. Я в день съедаю 450 [граммов] углеводов. Из-за этого я себя чувствую хорошо в подготовке.

Я за счет этого скинул вес. На прошлый бой я выходил, весил 128 килограммов, я гонял. Сейчас я уже в весе, вешу 120 ровно. И я более выносливый, более работоспособный только на правильном питании. Сейчас работаю с нутрициологом, и он меня ведет по питанию, по диете. Он также мой диетолог. БАДы, все это он мне расписывает. И я чувствую себя великолепно. Давно так себя не ощущал. Знаю, что молодые халатно к этому относятся, они думают, что химия все за тебя сделает, но если ты правильно питаешься — химия тебе не нужна.

Нет, я не чувствую, что к 40 годам стал хуже. Только лучше. Если сравнивать характеристики, то я и в 30 лет мог кросс 20 километров пробежать, и сейчас могу. Силовые тренировки, которые я делал пять-шесть лет назад, я и сейчас могу сделать. В плане выносливости и силы я ни в чем хуже не стал. Я стал только опытнее и технически более оснащенным, сейчас я много внимания уделяю джиу-джитсу, я прямо добавил в этом аспекте».

Алексей Игнашов.«Мирко упал и закатил глаза...» Сбор Кро Копа в 2001-м: розыгрыши, никакого тайбокса, химия

Борец Мельников забирался по канату по 70 раз за тренировку — не обхватывая его ногами, только на руках

«Мой друг, Никита Мельников (чемпион мира по греко-римской борьбе 2013 года. — Прим. «СЭ»), заслуженный мастер спорта России, на пике своих возможностей делал за тренировку 70 канатов. Причем, смотрите, как: не касаясь земли, делал пять [повторений], только на одних руках. Пять раз, туда-обратно, потом спрыгивал и где-то 30 секунд отдыхал. Потом опять пять раз — не касаясь пола. И так он, по-моему, делал семь подходов [по пять повторений]. Всего 35 [повторений]. Потом — по три [повторения за подход]. И так он за тренировку делал 70 канатов.

Вот это отличает олимпийского спортсмена самого высокого уровня от бойца ММА, который думает, что он сильный. Нет, ребят, вы не сильные.

Я считаю, что всегда нужно равняться по олимпийцам. В нашем виде спорта борьба преобладает, наверное, процентов 70 — борьба. И если вы физически будете настолько сильны, как тот же Никита, вы далеко пойдете. Но многие этим пренебрегают, недорабатывают».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Гончаров
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сотни людей остаются пропавшими после наводнения в Непале
Песков сообщил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа
Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество
Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет
Руслан Нигматуллин: «Я верю в талант Батракова»
Андреева и Рублев проиграли в полуфинале микста на US Open-2026
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самый жесткий конфликт этого года закончился ничьей. Резников и Гаджиев зарубились, но не выявили победителя
Новости
RSS RSS
Все новости