Вертушка из Казахстана и незамедлительный реванш в Самаре. 10 лучших нокаутов недели

Кто и как вырубал людей по всему миру в течение последних семи дней.

Новая неделя подарила много ярких нокаутов, но большинство из них могли остаться незамеченными просто потому, что случились в локальных промоушенах разных стран мира. Исправляем эту ситуацию и рассказываем о 10 самых жестких нокаутах недели.

Альберт Туменов — Устармагомед Гаджидаудов

На турнире ACA 168 в Москве Туменов и Гаджидаудов разыграли пояс в полусреднем дивизионе, а также определили, кто пройдет в финал Гран-при этом весе. Гаджидаудов перед этим поединком был действующим чемпионом, а Туменов раньше владел поясом, при этом он ни разу не проигрывал в лиге АСА.

Поединок получился для Альберта одним из самых тяжелых в карьере, но все равно закончился нокаутом в самом конце пятого раунда. Туменов сначала уронил соперника двойкой, а затем финишировал левым длинным апперкотом.

Али Багов — Артем Резников

В соглавном поединке того же турнира встретились Али Багов и Артем Резников, которые отлично раскрутили свой бой. Багов и Резников дали несколько интервью, рассказав о том, как проходили их совместные тренировки и схватки. Не обошлось без подробностей, и у бойцов они отличались. И Резников, и Багов подошли к поединку после поражений: обоим было важно победить.

Поединок закончился в конце четвертого раунда, когда Али Багов, который вел по раундам, стал активно забивать Резникова локтями в граунд-энд-паунде. Рефери долго ждать не стал и остановил. Боец из Казахстана после поединка сначала сообщил, что думает даже о завершении карьеры, но позже признался, что погорячился.

Джейкоб Росалес — Кевин Бем

В рамках промоушена Юрайи Фейбера A1 Combat полулегковес Джейкоб Росалес уже в первом раунде финишировал Кевина Бема, внешне напоминающего Бо Никала. Росалес аккуратно держал Бема на джебе, а затем здорово поймал левым хуком.

Тананчай Ратчанон — Марвен Хоули

В рамках турнира Rajadamnern World Series в Бангкоке местный боец муай-тай Тананчай Ратчанон нокаутировал соперника из Туниса Марвена Хоули во втором раунде. Получилось жестко — Хоули упал только после четырех апперкотов подряд и финального хука.

Тианао Фен — Риючи Мики

В Хэнане на турнире промоушена WLF китайский боец наилегчайшего веса Тианао Фен встретился с японцем Риючи Мики и победил уже в первом раунде благодаря вовремя донесенному колену. Фен вырубил соперника по истечении полутора минут, а затем добил в граунд-энд-паунде, хотя делать это было совсем не обязательно.

Нико Карильо — Нонг-О Гайиягадао

Турниры ONE по тайскому боксу стабильно поставляют нокауты локтями, и недавнее событие в Бангкоке не стало исключением. Шотландец Нико Карильо вырубил таким образом околотопового тайца Нонг-О. Получился одноударный нокаут, после которого даже не потребовались добивания.

Алиби Идрис — Эриссон Феррейра

В Алма-Ате состоялся очередной турнир Naiza, а одним из главных его звезд стал непобежденный мухач Алиби Идрис, который получил в соперники бразильца Эриссона Феррейру. Поединок завершился в середине первого раунда, когда Идрис уронил соперника хай-киком с разворота. От вертушки бразилец упал в нокдаун, а Идрис побежал добивать, но рефери решил не отнимать здоровье у Феррейры и вмешался.

Родриго Коссио — Тиаго Мальдонадо

В Перу на турнире FFC 70 начинающий боец Родриго Коссио снес другого местного проспекта Тиаго Мальдонадо аккуратным ударом коленом. Коссио так незаметно и точечно донес колено до головы Мальдонадо, что у того не было шансов среагировать — сразу рухнул на канвас.

Пьеро Гуайлупо — Марио Нуньюверо

Еще один бойцовский вечер в Перу провел промоушен Inka FC. Пьеро Гуайлупо улучшил свой рекорд до 4-0 благодаря мощному боковому слева. Его соперник, Марио Нуньюверо, такого не ожидал и сразу упал. Возможно, просто не хватило опыта: это был его дебют в профи.

Алексей Букарев — Людвик Аветисян

Удивительное произошло на турнире Open FC в Самаре. Дебютант-тяжеловес Алексей Букарев встретился с Людвиком Аветисяном и победил в первом раунде техническим нокаутом. Аветисян посчитал, что бой остановили слишком рано — в клетку вышел президент лиги Александр Гурьянов и повторил действия Камила Гаджиева: предложил бойцам незамедлительный реванш за двойной гонорар.

Букарев и Аветисян согласились, но результат остался прежним. Алексей забил соперника даже жестче — настолько безжалостно, что возмущавшемуся бойцу пришлось стучать самостоятельно. Так за один вечер рекорд Букарева от 0-0 поднялся до 2-0, а соотношение побед к поражениям Аветисяна стало отрицательным.