Магомедрасул Гасанов проведет четвертую защиту титула ACA 25 февраля

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула против Ибрагима Магомедова в турнире ACA 171, сообщает пресс-служба ACA.

Гасанов будет защищать чемпионский пояс в четвертый раз. В апреле 2021 в бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона, в январе 2022 года он победил Абдул-Рахмана Джанаева, а в августе — Артема Фролова. Третья защита титула для Гасанова состоялась в августе 2023 года, тогда он выиграл у Саламу Абдурахманова.

Турнир ACA 171 пройдет в Краснодаре 25 февраля.