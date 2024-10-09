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9 октября, 21:18

Гончаров заявил, что следующий бой в АСА будет последним для него по контракту

Алина Савинова
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Чемпион лиги АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров ответил на вопрос о том, как проводит время после победы в Гран-при АСА в тяжелом весе.

«После своего боя я съездил отдохнуть. Сейчас стабильно тренируюсь, тренировки не бросил. Я готов вновь выйти в клетку. В социальных сетях дал понять это. Алихан Вахаев бросил мне вызов, Пуйя Рахмани обратился, Антон Вязигин написал. Всем дал понять, что готов. Мне нет разницы. Этот бой будет последним в лиге. Будет ли переподписание? Посмотрим. Победа в Гран-при не подразумевала продление контракта. Если бы я в ноябре прошлого года подрался, то мой контракт на данный момент уже бы закончился», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

16 августа Гончаров одержал победу над Адамом Богатыревым на АСА 178 и стал чемпионом Гран-при в тяжелом весе. Всего на его счету 22 победы , три поражения и одна ничья в ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
ММА
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