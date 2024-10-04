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Сегодня, 21:30

АСА 180: смотреть трансляцию турнира онлайн

Турнир АСА 180 пройдет на Sport Hall Colosseum в Грозном 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Магомед Бибулатов.
Фото АСА

Турнир АСА 180 пройдет на Sport Hall Colosseum в Грозном в пятницу, 4 октября. Основной кард начнется в 21.30 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств возглавит титульный поединок (полуфинал Гран-при) в наилегчайшем весе между россиянином Курбаном Гаджиевым и Азамом Гафоровым из Таджикистана. В соглавном событии ивента российский боец Магомед Бибулатов подерется с соотечественником Мехди Байдулаевым в рамках финала Гран-при в легчайшем весе.

В прямом эфире турнир АСА 180 можно посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также следить за ходом поединков можно на официальном сайте лиги. Начало эфира — в 21.30 мск.

Курбан Гаджиев
Магомед Бибулатов
Мехди Байдулаев
ММА
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