Борисов: «Пока мне никто боя не обещал»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов назвал своего потенциального соперника.

«Тимура Валиева не поставят на бой со мной, потому что он только пришел в лигу. И сразу драться за пояс? Нет. Есть ребята, которые идут на серии из двух-трех побед подряд. Например, Павел Витрук. Другие, наверное, попадают под Рамадан. Пока мне никто боя не обещал, буду просить», — цитирует MMA.Metaratings.ru Борисова.

38-летний Борисов из-за травмы не сможет выйти на бой против Магомеда Бибулатова 26 января. На его счету 26 побед, 6 поражений и 1 ничья.