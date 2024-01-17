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Сегодня, 06:56

Борисов: «Пока мне никто боя не обещал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов назвал своего потенциального соперника.

«Тимура Валиева не поставят на бой со мной, потому что он только пришел в лигу. И сразу драться за пояс? Нет. Есть ребята, которые идут на серии из двух-трех побед подряд. Например, Павел Витрук. Другие, наверное, попадают под Рамадан. Пока мне никто боя не обещал, буду просить», — цитирует MMA.Metaratings.ru Борисова.

38-летний Борисов из-за травмы не сможет выйти на бой против Магомеда Бибулатова 26 января. На его счету 26 побед, 6 поражений и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/borisov-nazval-potencialnogo-sopernika-dlya-zashity-titula-aca-324610/
Олег Борисов
ММА
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