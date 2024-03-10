Багов: «Я же говорил, что выйду в клетку и причину Резникову боль»

Боец АСА Али Багов ответил на вопрос о возможном реванше с Артемом Резниковым.

«Резников ничем не удивит меня в реванше. Я же говорил, что выйду в клетку и причину Артему боль. Я сказал — я сделал. Резников, услышав это, усомнился в моих словах. Наказал его. Думал, что рефери остановит наш поединок во втором раунде, когда Артем начал кричать от боли за десять секунд до конца раунда», — цитирует Багова MMA.Metarartings.ru.

24 декабря на турнире АСА 168 Багов победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде. В активе 34-летнего Багова 33 победы и 11 поражений. На счету 32-летнего Резникова 24 победы и 8 поражений.