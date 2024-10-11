Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 18:37

Бадаев: «Предлагали Вартаняну две трети от того, что было прошлым летом по контракту»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что лига была готова сделать Эдуарда Вартаняна одним из самых высокооплачиваемых бойцов организации в случае его возвращения.

«Принципиальности подписать на меньшую сумму нет. Но в этом больше логики. Мы изучаем рынок и медийные показатели бойцов. Исходим из того, что есть здесь и сейчас. Болельщики или Вартанян могут с этим не согласиться, но платят не они, а мы. Мы должны понимать, за что мы платим, и что это нам принесет. Прежнюю сумму мы посчитали неоправданной, но при этом предложение было хорошим. Как минимум, оно позволяло включить Эдика в топ-3 среди самых высокооплачиваемых бойцов. Его эта сумма не устроила. Мы предлагали ему две трети от того, что было прошлым летом», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Вартанян в последний раз дрался против Александра Грозина в августе 2024 года на турнире «Наше Дело 85». Бой прошел всю дистанцию и завершился в пользу Эдуарда единогласным решением судей. В его активе 26 побед и четыре поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Эдуард Вартанян
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости