АСА заинтересованы в организации реванша между Пономаревым и Вахаевым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сделал заявление о возможном реванше между тяжеловесами Григорием Пономаревым и Мухуматом Вахаевым.

«Почему нет? Если к этому времени Вахаев завершит выступление в Гран-при, если он на тот момент будет вне Гран-при, то да. Вахаев согласен драться, провести реванш. Он мне в интервью сказал: «В любое время, хоть где». Лига тоже считает, что этот реванш нужно провести. Осталось недосказанность. Все зависит от Пономарева. Если он хочет этот реванш, то он состоится», — сказал Бадаев на видео, опубликованном на канале АСА в YouTube.

В их первом поединке, который состоялся 11 августа на турнире АСА 161 в Москве, в связи с травмой ноги Пономарева досрочную победу в первом раунде одержал Вахаев.