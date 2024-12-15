Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 20:00

АСА 182 Одилов — Ибрагимов: смотреть трансляцию боев турнира

В Москве проходит вечер смешанных единоборств АСА 182
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вечер смешанных единоборств АСА 182 проходит в воскресенье, 15 декабря, в Москве в спортивном комплексе «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

В прямом эфире поединки показывают каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также официальные сайты лиги и медиахолдинга «Матч», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Главным событием вечера станет финал Гран-при в полутяжелом весе между таджикским бойцом Фаридуном Одиловым и россиянином Адланом Ибрагимовым. Соперники разыграют вакантный титул чемпиона дивизиона.

В соглавном бою россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов поборются за путевку в финал Гран-при легкого дивизиона.

Результаты АСА 182 можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бадаев: «ACA сохранит бои Резников — Раисов и Абдураков — Гаджидаудов»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости