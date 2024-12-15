АСА 182 Одилов — Ибрагимов: смотреть трансляцию боев турнира
В Москве проходит вечер смешанных единоборств АСА 182
Вечер смешанных единоборств АСА 182 проходит в воскресенье, 15 декабря, в Москве в спортивном комплексе «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой».
В прямом эфире поединки показывают каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также официальные сайты лиги и медиахолдинга «Матч», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
Главным событием вечера станет финал Гран-при в полутяжелом весе между таджикским бойцом Фаридуном Одиловым и россиянином Адланом Ибрагимовым. Соперники разыграют вакантный титул чемпиона дивизиона.
В соглавном бою россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов поборются за путевку в финал Гран-при легкого дивизиона.
Результаты АСА 182 можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.
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