АСА 167: кард турнира и где смотреть бои в прямом эфире
Турнир АСА 167 состоится в Уфе (Башкортостан) 8 декабря
Турнир АСА 167 состоится в Уфе (Башкортостан) 8 декабря. Вечер ММА возглавит поединок Гран-при: Мехди Байдулаев — Гилберто Диас. Планировалось, что также бой проведут Муслим Магомедов и Адлан Ибрагимов, однако 28-летний россиянин не смог пройти процедуру взвешивания. Магомедов показал вес более 5 кг выше лимита. Начнется турнир в 16.40 по московскому времени.
Основной кард АСА 167:
Мехди Байдулаев — Гилберто Диас
Хакран Диас — Венер Галиев
Абубакар Местоев — Руслан Яманбаев
Алтынбек Мамашов — Михаил Дорошенко
В прямом эфире трансляцию боев можно посмотреть на официальном сайте АСА. Также следить за турниром в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет показан на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:30 мск.
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