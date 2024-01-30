Бадаев заявил, что не станет смотреть бой Вартанян — Исмагулов

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев заявил, что не воспринимает организацию поединка между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым в «Нашем Деле» как пощечину для ACA.

«Бойцы встречаются по правилам кикбоксинга. Это не ММА-поединок, что меняет ситуацию. Вартанян не является бойцом лиги ACA, а Исмагулов никогда им не был. Да, мы вели переговоры, но переговоры идут со многими бойцами. Если каждое неподписание воспринимать как пощечину, щеки будут настолько красными, что не вернут естественный цвет. Все организации развиваются и подписывают того, кого хотят. Бойцы идут туда, где им лучше. Отдаю должное лиге «Наше Дело». Это медийный поединок, который привлечет внимание. Если бы он прошел по правилам ММА, ему бы не было цены. Максимально логичный бой на данном этапе. У нас и без того хватает своих дел. Буду последователен и смотреть не стану. Увижу результат и финиш, если он случится. Вряд ли бой завершится досрочно. Девять минут своей жизни я не буду на него тратить. Результат узнаю, знаковые моменты тоже. По ММА я бы поединок обязательно посмотрел. Кикбоксинг с участием непрофильных ударников смотреть не хочу. Я даже многие поединки по боксу не смотрю. Слишком много информации. ММА нужно смотреть для своей работы. Пусть на меня не обижаются», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Вартанян — Исмагулов должен пройти в марте.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из 8 побед кряду.

Исмагулов провел 27 боев, одержал 24 победы и 3 поединка проиграл. На счету 32-летнего россиянина 5 побед и 2 поражения в UFC.