Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 20:11

Вице-президент АСА Бадаев заявил, что Резников не будет боксировать 28 сентября

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что лига не разрешит бойцу Артему Резникову провести бой по правилам бокса в сентябре.

«28 сентября Резников боксировать не будет. Как я понял, 28 числа он будет на турнире как амбассадор. И выступит он в дальнейшем, когда у него не будет боев в ACA, если мы ему позволим выступить. Все зависит от его графика: есть ли у него поединок, задействован ли он у нас. Мы способны быть гибкими и идти навстречу бойцам, чтобы они зарабатывали. Но это не должно пересекаться с нашими планами. Все возможно, но нужно будет обсуждать», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Резников последний бой провел в июне 2024 года в рамках турнира ACA 177, одержав победу над Мухамедом Коковым единогласным решением судей. На его счету 25 побед и восемь поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Резников
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Итальянка Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиады
Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джонсон: «Говорят, что Россия — опасная страна, но здесь классные люди»
Новости
RSS RSS
Все новости