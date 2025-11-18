Золотой резерв с Кубани

В Краснодаре завершилось масштабное юниорское FONBET первенство России по дзюдо, лидерами которого благодаря медальным успехам на домашнем татами стали местные спортсмены.

В течение четырех дней Дворец самбо был эпицентром страстей — более семисот лучших дзюдоистов страны в возрасте до 21 года выясняли, кто достоин звания сильнейшего. Турнир, организованный по высшим международным стандартам, выявил новых лидеров из числа звезд юношеской сборной, сменивших возрастную группу, и укрепил в статусе сильнейших атлетов, уже имевших успехи на юниорском уровне.

Доказали лидерство в сборной до 21 года медалисты главных международных стартов — вице-чемпион мира Абдуллах Парчиев (66 кг), а также призеры Евро — Анастасия Барабаш (48 кг) и продолжающая коллекционировать российское золото челябинская дзюдоистка Ева Огнивова (70 кг), которая в Краснодаре выиграла первенство страны в этой возрастной группе уже в третий раз. Об этом факте Ева напомнила болельщикам, показав после победы в финале комбинацию из трех пальцев.

«Я бы не сказала, что влегкую выиграла эту Россию, — сказала Огнивова. — Я просто хорошо настроилась, приняв для себя тот факт, что первенство — это такой же турнир, как и другие, просто еще один старт, где надо побороться, чтобы получить результат».

Поддержала золотом знаменитую челябинскую школу еще одна уралочка — Анастасия Быкова, первенствовавшая в наилегчайшем весе — 44 кг.

Лучшим спортсменом первенства смело можно назвать Абдуллаха Парчиева. В Краснодаре он продемонстрировал безупречную физическую форму и невероятно техничную борьбу. Это был как раз тот случай, когда лидер очевиден и на голову выше соперников по всем показателям. Поединки Парчиева стали богатыми на яркие броски и настолько динамичными, что казалось, усталость ему не знакома в принципе. «Несмотря на то что у меня есть успехи на мировом татами, золоту Краснодара очень рад, — говорит Парчиев. — Думаю, мне помогли постоянные тренировки и поддержка наставников».

Среди тех, кто сумел совершить успешный переход из юношей в юниоры, стоит отметить триумфатора континентального и мирового первенств Айшат Алиеву (63 кг) из Тюмени. Дважды остававшаяся с серебром на главных юношеских стартах в России спортсменка с первого раза покорила юниорский пьедестал. «Для меня не было новых соперниц — со всеми уже встречалась ранее, а значит, знала их борьбу, — рассказала Айшат. — Самым сложным оказался финал против Курбоновой, потому что ранее ей проигрывала. Зарина очень тактически грамотна, к тому же мы дружим, а этот факт не помогает, а скорее мешает в борьбе».

Второй раз подряд чемпионом страны, на радость переполненных трибун, тепло поддерживавших земляка, стал обладатель награды кадетской Европы Ярослав Бунаков (73 кг). «Еще задолго до старта чувствовал, что возьму в Краснодаре золото, — поделился Бунаков. — Меня четко вел тренер — его слышу всегда, на каком бы ряду он ни сидел. Думаю, если бы он мне с улицы подсказывал, то все равно разобрал бы сказанное. Мы работаем вместе двенадцать лет и понимаем друг друга с полуслова».

Также двукратной в Краснодаре стала петербурженка Анастасия Белявская (свыше 78 кг), а еще три поклонника «гибкого пути» — Магомед Абдулаев (60 кг), Владимир Досяк (100 кг) и автор самой быстрой победы в финале Дарья Купцова (57 кг) — взяли титулы сильнейших в стране впервые в карьере.

Турнир в столице Кубани в очередной раз доказал, что дзюдо — спорт непредсказуемый. В категории 81 кг фаворит — чемпион мира среди юношей Абу-Бакр Кантаев — в изнурительном полуфинале уступил петербуржцу Андрею Бобылеву, который в главной встрече не смог ничего противопоставить мощи Ильи Симонова из Татарстана. Не менее драматично развивались события в весе 90 кг, где золото досталось дебютанту первенства москвичу Адемиркану Тамбиеву, в красивой манере победившему чемпиона юношеского первенства мира дагестанца Абдулу Сулейманова.

А вот в дивизионе 52 кг лидеру — двукратной чемпионке юношеской Европы Валерии Козловой — не повезло: в предварительной встрече она попалась на удушающий и выбыла из борьбы. Победу в этом весе праздновала еще одна хозяйка татами Патимат Ахмедова. Плюс два золота для Краснодарского края завоевали представители знаменитой туапсинской школы Злата Супруненко (78 кг) и супертяж Богдан Гаврилов.

Финальный день FONBET первенства России среди юниоров запомнился уникальным случаем: в категории 55 кг в финал вышли братья-близнецы Алексей и Илья Топтыгины. Однако интрига, кто же из них сильнее, так и осталась нераскрытой: из-за травмы Алексея врачи не допустили его к схватке, и чемпионом России признан Илья. «Папа сказал, что нет разницы, кто из нас выиграет сегодня. И мы приняли решение не бороться друг против друга», — объяснил он.

Первенство в Краснодаре стало не просто соревнованием, а яркой демонстрацией силы атлетов, составляющих ближайший резерв сборной страны. Как рассказали наставники юниорской команды Кирилл Вопросов и Иван Воробьев, турнир на Кубани обновил национальную команду, но окончательно она будет сформирована после январского первенства России-2026, которое пройдет в Екатеринбурге.

Марина Майорова