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Швейцарский аванс перед чемпионатом мира

Фото AFP
Российская дзюдоистка Марина Воробьева (в синем) — победитель турнира «Большого шлема» по дзюдо в Лозанне.
Фото Федерация дзюдо России
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«Большой шлем» в Лозанне, который проходил с 28 по 30 августа, стал для российских дзюдоистов не просто очередной остановкой Мирового тура, а реальной проверкой перед главным стартом года.

Этот экзамен наша сборная, выступавшая при поддержке Российского спортивного фонда, сдала на твердую пятерку: две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали, а вместе с ними — первое место в общекомандном зачете среди 77 стран-участниц.

История российского триумфа в Лозанне началась с победы Марины Воробьевой (48 кг), которая не просто открыла медальный счет, но и обыграла по ходу дня принципиальную соперницу — француженку, вице-чемпионку мира, призера Олимпийских игр в Париже Ширин Букли. Именно ей Воробьева уступала на двух чемпионатах Европы подряд. Оба раза — из-за собственных ошибок. В Лозанне Марина отработала безупречно и с Букли, и с турчанкой Азак, и с испанкой Мартинес в финале. Каждый поединок — демонстрация отточенной техники в партере и абсолютной собранности. «Особую ценность моей победе придают флаг и гимн! О том, чтобы он прозвучал в мою честь, мечтала с той поры, как нам вновь вернули возможность выступать с российской символикой, — сказала Воробьева после награждения. — Всегда делала и буду продолжать делать все ради того, чтобы побеждать и доказывать, что я — сильнейшая в этом весе».

Российская дзюдоистка Марина Воробьева (в синем) — победитель турнира «Большого шлема» по дзюдо в Лозанне.
Фото Федерация дзюдо России

Во второй день турнира у России тоже был финал, но завершился он для нас серебром. Поначалу все для Данила Лаврентьева (73 кг) складывалось идеально, а победа болевым в полуфинале над первым номером мирового рейтинга таджиком Асадуллоевым добавила оптимизма. И главный поединок с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио бразильцем Карнином наш спортсмен начал мощно: на первых секундах бросил на «юко», увернулся от опасной атаки и перевел борьбу в партер. Но за минуту до сирены Лаврентьев пропустил выпад оппонента, который был реализован на «иппон».

Золотая точка в Лозанне также поставлена российским атлетом. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев в заключительный день с блеском выиграл турнир в супертяжелом весе и в очередной раз продемонстрировал, почему он первый номер мирового рейтинга. На шестой минуте дополнительного времени финальной встречи с финном Мартти Пуумалайненом, с которым у Тасоева было 2-0 в личных поединках, Инал накрыл соперника гроссмейстерским «иппоном».

«Если посмотреть мою сетку, там ни одной легкой схватки. Чемпионы мира, призеры Олимпийских игр — и меня это только подбадривало, не давало расслабляться. На международной арене российский флаг в мою честь поднимался в Астане, теперь это произошло в сердце олимпийского движения, в Европе. Я так долго скучал по нашему гимну! Это то, без чего мы просто не можем существовать, и нас не может лишить этого никто», — сказал Тасоев.

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Третье место в Швейцарии заняли бронзовый медалист Игр-2020 в Токио Мадина Таймазова (70 кг), многократный медалист турниров Мировой серии Рамазан Абдулаев (66 кг), супертяж Мария Иванова (свыше 78 кг) и Егор Андони (90 кг).

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, который присутствовал на турнире и награждал первую победительницу состязаний, подвел итог так: «Результат команды очень порадовал. Колоссальная работа, которая ведется каждый день, дает свои плоды. Особенно рад за Марину Воробьеву — она настойчиво и методично шла к этой победе, и золото стало закономерным итогом огромного труда; за Инала Тасоева — он набирает форму, и это видно. Отдельно отмечу атмосферу в команде. Тренировочный накал, работа на пределе возможностей и при этом взаимная поддержка и единство по-настоящему впечатляют. Это — заслуга тренерского штаба, очень сильного и грамотного. Впереди последний этап подготовки к главному старту сезона. Надеемся увидеть результаты этой большой работы в Баку. Но команда уже показала, что направление выбрано верное».

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