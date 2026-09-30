«Рассчитываем на объективное рассмотрение». Российский дзюдоист Каниковский отстранен из-за допинга

В прошлом году Матвей стал чемпионом мира, но титул защитить не сможет.

Чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Каниковский временно отстранен от соревнований из-за допинговых обвинений, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). 24-летний спортсмен пропустит предстоящий чемпионат мира в Баку, где он должен был защищать титул.

Отстранен с апреля

Положительную пробу у Каниковского взяли 15 марта. Временное отстранение действует с 10 апреля 2026 года. Из-за него дзюдоист уже не выступал на чемпионате Европы в Тбилиси и не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Баку, который стартует 4 октября.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик рассказал, что в организации рассчитывали увидеть Каниковского на мировом первенстве. При этом глава ФДР подчеркнул: антидопинговое разбирательство еще продолжается.

«Матвей последовательно отстаивает свою позицию. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела. Федерация находится в контакте со спортсменом и его представителями и внимательно следит за ходом процедуры», — сказал Соловейчик «Матч ТВ».

Глава федерации призвал не делать выводов до завершения процедуры.

«Поскольку разбирательство еще не завершено, было бы неправильно с нашей стороны заранее оценивать его результат или подробно комментировать представленные доказательства. Мы рассчитываем на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств дела в соответствии с установленными антидопинговыми процедурами», — отметил Соловейчик.

Что такое лигандрол?

Лигандрол — селективный модулятор андрогенных рецепторов. Такие вещества не являются классическими стероидами, но также используются для увеличения мышечной массы и силы. Разумеется, лигандрол недопустим в спорте и входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

При этом у вещества есть любопытная история в спортивной практике. В нескольких допинговых делах спортсменам удавалось доказать непреднамеренное попадание лигандрола в организм, в том числе через интимный контакт с партнером, употреблявшим запрещенный препарат. Правда, среди таких случаев фигурировали в основном женщины — канадская каноистка Лоуренс Винсент-Лапуант, американская софтболистка Мэдилин Никлс и канадская керлингистка Бриан Харрис. Во всех этих делах фигурировал именно лигандрол.

В российских допинговых разбирательствах модулятор тоже встречается регулярно. В мае 2026 года РУСАДА сообщило о трехлетней дисквалификации чемпионки России по борьбе среди юниорок Валерии Пухаевой: в ее пробе также обнаружили это вещество. Часто спортсмены ссылаются на некачественные БАДы с нелегальными примесями лигандрола, не указанного в составе добавки.

Еще год назад Каниковский стал чемпионом мира

Ситуация с Каниковским особенно печальная, учитывая, что он был одним из лидеров в своей весовой категории до 100 кг. Всего год назад, в июне 2025 года, россиянин впервые в карьере выиграл чемпионат мира. В финале турнира в Будапеште Матвей победил японца Доту Араи. Для 23-летнего на тот момент спортсмена это стало первым мировым золотом. После победы россиянин эффектно отпраздновал успех, расписавшись на телевизионной камере.

До чемпионского титула в Будапеште Каниковский выигрывал чемпионат Европы — в 2024 году. Также на его счету пять побед на турнирах серии «Большого шлема» в период с 2022 по 2025 год. К сожалению, защитить титул чемпиона мира Матвей не сможет. Как и выиграть новые — до завершения всех разбирательств он отстранен от участия в соревнованиях. Расследование может затянуться на несколько месяцев.