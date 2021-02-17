В Туркмении до смерти избили юного дзюдоиста за отказ поддаться сопернику

14-летний туркменский дзюдоист Сулейман Турсунбаев скончался в результате избиения, сообщает 15 февраля сайт Turkmen.news.

По данным источника, спортсменка, который стал победителем соревнований по дзюдо, увезли в неизвестном направлении молодые люди спортивного телосложения. Подростка жестоко избили и бросили на улице умирать.

Юношу доставили в одну из больниц Ашхабада, однако врачи отказали в помощи, посоветовав сопровождающим везти его по месту жительства, а именно за 500 с лишним километров. Подростка увезли из столицы, доставили в районную больницу, и там спустя несколько дней он скончался.

Источник указывает, что Турсунбаева хотели заставить умышленно проиграть сопернику, но тот ответил категорическим отказом. В итоге он победил и стал чемпионом в своей весовой категории, после чего его избили до смерти.

Родители мальчика призвали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова добиться наказания виновных в трагедии.