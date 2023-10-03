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Сегодня, 15:14

В «Сириусе» в октябре состоится первый фестиваль дзюдо

Алина Савинова
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Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов сообщил, что первый в российской истории фестиваль дзюдо пройдет с 7 по 14 октября в «Сириусе».

Участниками мероприятия станут юные спортсмены и их родители.

«Федерация дзюдо России старается проводить как можно больше образовательных мероприятий. В этот раз в рамках проекта «Семья чемпионов» состоится фестиваль дзюдо. Эта программа реализуется уже несколько лет, и с каждым годом к ней присоединяются все больше любителей спорта со всей страны. В «Сириусе» на одной площадке соберутся около двухсот семей», — приводит ТАСС слова Денисова.

Также он отметил, что амбассадорами фестиваля будут олимпийские чемпионы Хасан Халмурзаев и Беслан Мудранов, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Пуляев, а также российский тренер Евгений Кулдин.

В рамках фестиваля юные спортсмены проведут тренировки с известными российскими дзюдоистами, познакомятся с членами национальной команды России, а также посетят «Академию единоборств» и Музей дзюдо.

Источник: https://tass.ru/sport/18899121
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