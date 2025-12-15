Главу Федерации дзюдо России Соловейчика внесли в базу «Миротворца»

Президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика и главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреева внесли в базу «Миротворца», сообщает ТАСС.

Также в базу попали бывшая фигуристка Станислава Константинова, глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, волейболист «Новы» Артем Салтанов. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме «Россия — спортивная держава», а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.