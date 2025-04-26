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Сегодня, 18:54

Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо, Ендовицкий завоевал серебро

Алина Савинова
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Россиянин Инал Тасоев выиграл чемпионат Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке Инал побелил своего соотечественника Валерия Ендовицкого.

27-летний Тасоев стал трехкратным чемпионом Европы. До этого он выигрывал европейское первенство в 2021 и 2024 годах. Также россиянин является чемпионом мира 2023 года.

Соревнования проходят с 23 по 27 апреля в Подгорице. Российская команда принимает участие в турнире под флагом Международной федерации дзюдо.

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