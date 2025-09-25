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25 сентября 2025, 19:35

Стартовал международный турнир по дзюдо — «Битва городов»!

«Битва городов».
«Битва городов».
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Федерация дзюдо России совместно с фондом «Колыбель Отечества» и благотворительной программой «ДоброFON» запустила новый международный турнир — «Битва городов»!

Соревнования стартовали 22 сентября в Симферополе. В 12 городах на татами выступят лучшие сборные субъектов страны и зарубежья в возрасте до 18 лет. Главная особенность «Битвы городов» в уникальном формате: противостояние будет продолжаться до 13 побед в личных встречах, и оно будет досрочно завершаться при наборе восьми очков одним из коллективов.

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«Благодаря успехам и достижениям нашей взрослой сборной дзюдо в России пользуется заслуженным вниманием, — заявил президент ФДР Сергей Соловейчик. — Но для нас принципиально важно не забывать о будущем: о тех, кто только начинает свой путь. Именно поэтому мы запускаем новый масштабный проект «Битва городов», ориентированный на подрастающее поколение».

«Битва городов».

Кроме того, организаторы отказались от «голден скор»: в случае равенства оценок между двумя участниками объявляется ничья, и каждая команда получает по одному баллу. Путь к решающей битве уже стартовал 22 сентября в Симферополе. Затем сильнейших определят юноши в Хабаровске (26 сентября), Череповце (12 октября), Туле и Ставрополе (3 и 4 ноября), Саратове (21 и 22 ноября), Челябинске и Волгограде (22 ноября), Красноярске (22 и 23 ноября), Санкт-Петербурге (23 ноября) и Москве (24 ноября).

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«Дзюдо — один из самых популярных видов единоборств в нашей стране, — сказал управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. — В течение трех лет мы поддерживаем федерацию и этим летом подписали очередное соглашение о продолжении сотрудничества. Наша цель — развитие дзюдо в России, вовлечение граждан в занятия боевыми искусствами и популяризация здорового образа жизни. В рамках работы именно в этом направлении «ДоброFON» совместно с ФДР запускают турнир «Битва городов», который не только соберет на татами лучшие команды со всей страны, но и даст возможность проявить себя юношам на международной арене. Надеемся, что благодаря подобным стартам в будущем зажжется как можно больше отечественных звезд в этом виде спорта».

Суперфинал продлится восемь дней — с 6 по 13 декабря, и пройдет по хорошо знакомой болельщикам олимпийской системе на выбывание. Баталии развернутся в Академии единоборств.

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