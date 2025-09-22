Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

21-летняя спортсменка теперь будет выступать за сборную ОАЭ. Причиной смены спортивного гражданства стал бойкот международных турниров со стороны Федерации дзюдо Украины.

В 2022 году Литвиненко выиграла бронзу чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 78 кг. В 2024 году она стала бронзовым призером турниров «Большого шлема» в Баку и Тбилиси.