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Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила спортивное гражданство

Игнат Заздравин
Корреспондент

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

21-летняя спортсменка теперь будет выступать за сборную ОАЭ. Причиной смены спортивного гражданства стал бойкот международных турниров со стороны Федерации дзюдо Украины.

В 2022 году Литвиненко выиграла бронзу чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 78 кг. В 2024 году она стала бронзовым призером турниров «Большого шлема» в Баку и Тбилиси.

Елизавета Литвиненко.Украинская звезда дзюдо сменила спортивное гражданство. Все из-за бойкота крупных турниров

Источник: РИА «Новости»
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