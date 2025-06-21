Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете чемпионата мира по дзюдо

Российские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате мира. На турнире в Будапеште россияне заняли второе место в медальном зачете.

Это лучший результат для российских дзюдоистов по количеству медалей за всю историю участия в чемпионатах мира по дзюдо. Прежним рекордом было — 3 золота в 2001 году.

Первой в медальном зачете стала сборная Японии — 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей (всего — 15). Замкнула тройку Грузия — 2-2-1 (всего — 5).

Победы сборной России на чемпионате мира в Будапеште принесли Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Бронзовые медали на счету Аюба Блиева (до 60 кг) и Армана Адамяна (до 100 кг).

На чемпионате мира-2025 в Будапеште российские дзюдоисты выступали в нейтральном статусе.